دوليسياسة

ميركل: لا نزال بحاجة إلى حوار مع روسيا

"روسيا اليوم"

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: إن بلادها لا تزال بحاجة إلى الحوار مع روسيا، وهناك علاقة تاريخية واجتماعية واقتصادية وثيقة بين البلدين. وأضافت ميركل، في رسالة بالفيديو بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثمانين لبدء الحرب الوطنية العظمى: ما زلنا بحاجة إلى حوار مع روسيا، لأن الدولتين مرتبطتان بشكل وثيق تاريخياً واجتماعياً واقتصادياً.

وشددت على أن ألمانيا وروسيا مرتبطان أيضاً عبر التعاون الدولي.

وقالت المستشارة: لقد أظهرت لنا ذلك من جديد جائحة فيروس كورونا، وهذا ينطبق أيضاً على مكافحة الاحتباس الحراري الذي يثير قلقنا جميعاً، وتلعب روسياً دوراً مهماً في هذا الأمر، مضيفة: إن ألمانيا “تشعر بالألم” بسبب القيود المفروضة على مشاركة المجتمع المدني في روسيا وبيلاروس، وهو ما جعلها محدودة ومستحيلة في الآونة الأخيرة.

وأضافت ميركل: ألمانيا والاتحاد الأوروبي “لا يمكنهما قبول” الوضع حول القرم الأوكراني ودعم روسيا الكبير في دونباس.

 

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