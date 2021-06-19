طهران تستدعي السفير البريطاني

"إسنا"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، أنه تم استدعاء السفير البريطاني في طهران احتجاجاً علي خلق مشاكل للناخبين الإيرانيين في بريطانيا.

وقال خطيب زادة: تمّ استدعاء السفير روب ماكير وتسليمه مذكرة احتجاج بعد تعرض الناخبين الإيرانيين في لندن وبرمنغهام للإهانة والضرب من عناصر إرهابية معادية لإيران، مضيفاً: أبلغنا ماكير أن حكومة بلاده فشلت في واجبها لتأمين مراكز الاقتراع والناخبين.

وانتقد خطيب زادة قنوات إعلامية تبث من بريطانيا باللغة الفارسية مثل “بي بي سي فارسي”، و”إيران إنترناشيونال”، التي حرضت الإيرانيين على مقاطعة الانتخابات والاحتجاجات في الشوارع وتعطيل العملية الانتخابية، مؤكداً أن هذه التصرفات المناهضة للديمقراطية ستسجل في ذاكرة الشعب الإيراني.

وقال السفير البريطاني: إنه سيقدم تقريراً إلى لندن أثناء الاستدعاء.