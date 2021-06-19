الاتحاد الأوروبي يربط مساعدة لبنان بالإصلاحات

"الميادين"

أكد جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن الاتحاد لن يمنح أي مساعدات للبنان في حال لم يقم هذا الأخير بالإصلاحات اللازمة، معرباً عن قلقه حيال الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان.

وقال بوريل من بيروت: إنه وفور موافقة صندوق النقد الدولي، سيقدّم الاتحاد قروضاً للبنان بهدف دعم اقتصاده الذي يعاني أزمات خانقة.

بوريل كشف أن الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على بعض الشخصيات اللبنانية بسبب الأزمة التي تعيشها البلاد، مشدداً على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في لبنان، ومعلناً استعداد الاتحاد لإرسال لجنة لمراقبة سير العملية الانتخابية.

وحسب بيان صادر عن بروكسل، فإن الزيارة تأتي نيابة عن الاتحاد الأوروبي، في لحظة حرجة للغاية تعاني فيها البلاد من أزمات عدة، وفي وقت تحتاج فيه القيادة السياسية اللبنانية بشكل عاجل إلى تشكيل حكومة وتنفيذ إصلاحات رئيسية.