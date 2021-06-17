العدو الإسرائيلي يجدد خرقه السيادة اللبنانية

جدد العدو الإسرائيلي اليوم خرقه الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

وقيادة الجيش اللبناني أوضحت في بيان أن “طائرة استطلاع تابعة للعدو خرقت الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة خلدة ونفذت طيراناً دائرياً باتجاه البقاع الغربي وصولاً إلى البقاع الشرقي ثم غادرت الأجواء من فوق البحر غرب البلدة المذكورة”.

وأشار البيان إلى أن خمسة زوارق حربية خرقت المياه الإقليمية اللبنانية اليوم وليل أمس مقابل رأس الناقورة لمسافات متفاوتة مبيناً أنه تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته أجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضارباً عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية.