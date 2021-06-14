الصحة: 46 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 7 حالات ووفاة 5

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 7 حالات ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 24860 شفيت منها 21682 وتوفيت 1815 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة ليوم الإثنين 14-6 بحسب وزارة الصحة:

=الإصابات:

١٢ في دمشق

١٢ في حمص

١٠ في حلب

٤ في حماة

٣ في طرطوس

٢ في القنيطرة

١ في اللاذقية

١ في درعا

١ في السويداء

=الشفاء:

٢ في دمشق

٢ في حلب

٢ في حمص

١ في اللاذقية

=الوفاة:

٣ في دمشق

٢ في حلب