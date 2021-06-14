الكويت تعلن رصد إصابات بالمتحور الهندي من كورونا

أعلنت الكويت اليوم رصد إصابات بالمتحور الهندي من فيروس كورونا الذي يحمل اسم “دلتا”.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية قوله إنه بعد ظهور نتائج التخطيط الجيني تم التأكد من بعض حالات الإصابة بالمتحور الهندي من فيروس كورونا في البلاد، موضحاً أن الوزارة تجري الفحوصات الجينية للفيروس بصورة دورية لمعرفة نوعية أنماط التحورات المنتشرة في الكويت ولفتح آفاق التعاون مع دول العالم لتوحيد الجهود في مقاومة الفيروس والنجاح في القضاء عليه.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في أيار الماضي أنها تصنف النسخة المتحورة الهندية من فيروس كوفيد 19 ضمن قائمة المتحورات الأكثر خطورة من النسخة الأصلية للفيروس.

سانا