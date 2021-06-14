منتخبنا السلوي يتأهل رسمياً لنهائيات آسيا

معين الكفيري

تأهل منتخبنا الوطني للرجال بكرة السلة لنهائيات آسيا الثلاثين التي ستقام في اندونيسيا خلال شهر آب القادم وذلك بعد فوزه على المنتخب القطري بفارق 13 نقطة وبنتيجة 69_56 في اللقاء الذي أقيم في صالة الأمير حمزة في العاصمة الأردنية عمان التي استضافت منافسات النافذة الثالثة من المجموعة الخامسة من التصفيات الآسيوية.

وبهذه النتيجة تأهل منتخبنا السلوي إلى النهائيات برفقة إيران التي فازت بدورها على السعودية بفارق 6 نقاط 70_64 ، وسيخوض المنتخب السعودي الملحق الآسيوي بعد حلوله ثالث المجموعة.