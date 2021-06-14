جهاز إنذار يكشف عن مصابي كورونا من رائحتهم خلال 15 دقيقة

طور علماء بريطانيون جهاز إنذار أو مستشعر كورونا يمكنه اكتشاف إذا كان شخص ما في الغرفة مصابا بفيروس كورونا في أقل من 15 دقيقة وبدقة 100 بالمئة.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية أوضح العلماء في دراسة أجرتها كلية لندن للصحة والطب وجامعة دورهام أن الجهاز يستخدم أجهزة استشعار يمكنها اكتشاف الرائحة المميزة التي تنتج عن التغيرات الكيميائية في الجلد أو في أنفاس الأشخاص المصابين بفيروس كورونا.

وكشفت الدراسة أن الفيروس يتسبب في تغيير المركبات العضوية المتطايرة «في أو سي» التي تتكون منها رائحة الجسم ما يؤدي إلى إنشاء بصمة لا يمكن اكتشافها من قبل البشر ولكن يمكن اكتشافها بواسطة الجهاز عندما يمتص الرائحة.

وأشارت الدراسة إلى أن الجهاز الذي يمكن تثبيته على الحائط أو السقف مبرمج لإرسال نتائج إيجابية تلقائياً إلى الشخص المعين عبر الرسائل القصيرة أو البريد الإلكتروني.

ووجدت الدراسة أن جهاز الكشف عن كورونا يمكن أن يكون دقيقاً بنسبة تصل إلى 100 بالمئة حيث من المقرر أن يستمر البحث على أمل أن يتم استخدامه للكشف عن الفيروس في أماكن كبائن الطائرات والصفوف المدرسية.

«سانا»