الصحة اليمنية تحذر من عواقب استمرار الحصار على القطاع الصحي

نظمت كوادر وزارة الصحة العامة والسكان اليوم وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة تنديداً باستمرار العدوان والحصار وتأثيراته على القطاع الصحي.

ونقل موقع «المسيرة نت» عن الناطق باسم وزارة الصحة نجيب القباطي قوله في كلمة خلال الوقفة الاحتجاجية: إن القصف المتواصل خلال سنوات العدوان أدى إلى تدمير 527 مرفقاً صحياً بشكل كلي وجزئي وخروج 50 بالمئة من المرافق عن العمل مؤكداً أن طفلاً واحداً يموت كل 5 دقائق بسبب تأثيرات الحصار كما تموت نحو 8000 امرأة سنوياً، مشيراً إلى معاناة ما يربو عن 2.6 مليون طفل من سوء التغذية وفقدان 120 صنفاً من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة من جراء الحصار.

ويتواصل الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي على الشعب اليمني براً وبحراً ما تسبب بوفاة آلاف من المرضى بعد منعهم من السفر لتلقي العلاج في الخارج وسط انعدام الأدوية والأدوات اللازمة لعلاجهم من جراء الحصار.

«سانا»