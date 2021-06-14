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الهند تخفف إجراءاتها لمكافحة فيروس كورونا

أعلنت العديد من الولايات في الهند اليوم تخفيف قيودها المفروضة لمكافحة تفشي فيروس كورونا بما فيها العاصمة دلهي.

وذكرت «رويترز» أن السلطات الهندية سمحت بفتح جميع المتاجر ومراكز التسوق مع انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا إضافة إلى جميع المتاجر ومراكز التسوق في العاصمة الهندية نيودلهي مؤكدة استمرار إغلاقها للحانات والصالات الرياضية ودور السينما والمتنزهات.

كما حذر الخبراء من الفتح الكامل للاقتصاد في ظل عدم تطعيم سوى خمسة بالمئة فقط من السكان البالغين في البلاد وهو ما يترك الملايين عرضةً للمخاطر.

وفي ولاية تاميل نادو بجنوب البلاد سمحت السلطات لبعض الشركات بالعمل بنسبة 50 بالمئة من الموظفين.

أما في بنغالورو عاصمة ولاية كارناتاكا المجاورة والمركز التكنولوجي الرئيسي فعادت حركة المرور إلى الشوارع بعد سماح السلطات بإعادة فتح الأعمال جزئياً لكنها أبقت على حظر تجول صارم خلال الليل وفي العطلات الأسبوعية.

وزادت الضغوط في الهند لاستئناف بعض الأنشطة الاقتصادية نظراً لاعتماد الملايين على العمل اليومي لكسب قوتهم.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 70421 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3921 وفاة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 29 مليوناً و510410 بينما بلغ العدد الكلي للوفيات 374305.

«سانا»

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