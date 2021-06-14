مصرع 25 مهاجراً من جراء غرق قاربهم قبالة اليمن

لقي 25 مهاجراً مصرعهم إثر غرق قاربهم وعلى متنه نحو 200 شخص قبالة السواحل اليمنية.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للامم المتحدة قولها: إن القارب الذي كان يقل على متنه بين 160 و200 شخص انقلب في البحر وغرق فيما أكد مسؤولون محليون في محافظة لحج الجنوبية اليمنية أن الصيادين انتشلوا 25 جثة تعود الى مهاجرين في مياه منطقة رأس العارة في لحج المطلة على ممر باب المندب مقابل جيبوتي.

ولم يشر مسؤولو المحافظة اليمنية إلى مصير المهاجرين الآخرين.

وتشير إحصائيات المنظمة الدولية للهجرة إلى وفاة ما لا يقل عن 42 مهاجراً قبالة سواحل جيبوتي بعد انقلاب قاربهم عقب مغادرته اليمن في نيسان الماضي.

«سانا»