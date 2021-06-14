بوتين: اتهامات واشنطن لموسكو بالتدخل بانتخاباتها مهزلة وسخيفة

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وجوب إيجاد حل وسط في العلاقات الروسية الأمريكية واصفاً اتهامات واشنطن لموسكو بالتدخل في انتخاباتها والهجمات الإلكترونية بأنها «سخيفة ومهزلة».

ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن بوتين قوله في حديث لشبكة إن بي سي الأمريكية، أذيع اليوم: لقد اتهمنا بأشياء كثيرة كالتدخل في الانتخابات والهجمات الإلكترونية ولم يكلف الأمريكيون أنفسهم أبداً ولا مرة تقديم أي دليل أو برهان أنها ببساطة اتهامات لا أساس لها واصفاً هذه الاتهامات بـ «المهزلة».

ونفت موسكو مراراً الادعاءات الأمريكية بأن قراصنة روسيين أو روسيا نفسها وراء الهجمات الإلكترونية في الولايات المتحدة حيث أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في وقت سابق أن واشنطن تتهم موسكو بشكل مستمر بالتدخل في شأنها الداخلي دون دليل.

وأكد بوتين استعداد روسيا لإيجاد حل وسط في علاقتها مع أمريكا قائلاً: لنجلس معاً ونتحدث ونبحث عن حلول وسط مقبولة لجميع الأطراف، لافتاً إلى استعداد روسيا النظر في مسألة تبادل الأسرى مع الولايات المتحدة.

وأشار بوتين إلى أن عدد المواطنين الروسيين المحتجزين في الولايات المتحدة أكبر بكثير من المواطنين الأمريكيين في روسيا، وتأتي تصريحات بوتين قبيل يومين من انعقاد القمة مع الرئيس والأمريكي جو بايدن المقررة في جنيف بسويسرا في الـ 16 من حزيران الجاري.