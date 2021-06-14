نظام أردوغان يصدر مذكرات اعتقال بحق العشرات في إطار حملاته القمعية

اعتقلت قوات النظام التركي اليوم 47 ضابط شرطة استمراراً لحملاتها الانتقامية القمعية بذريعة المحاولة الانقلابية التي شهدتها تركيا عام 2016.

وذكرت وكالة «الأناضول» الناطقة باسم النظام التركي اليوم أن الادعاء العام في مقاطعة باليكسير غرب تركيا أصدر مذكرات اعتقال بحق 61 من ضباط الشرطة حيث نفذت القوات الأمنية عمليات تمشيط في 32 محافظة تركية أسفرت عن اعتقال 47 منهم بينما لايزال البحث جارياً لاعتقال المتبقين مبررة هذه الاعتقالات والحملات الامنية بحجة ارتباطهم بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه هذا النظام بتدبير المحاولة الانقلابية.

وكان مصطفى ينر اوغلو نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم في تركيا وجه أمس انتقادات لاذعة لنظام أردوغان مشيراً إلى أن الحملات القمعية التى أطلقها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 حولت حياة الأتراك إلى «جحيم».

«سانا»