الجيش الصومالي يعلن تصفية 50 عنصراً من “حركة الشباب”

"الأناضول"

أعلن الجيش الصومالي مقتل 50 عنصراً من “حركة الشباب” المتطرفة، في عمليات نفذها في الأجزاء الجنوبية والوسطى من البلاد، وتدمير العديد من معاقل الحركة خلال الـ48 ساعة الماضية.

ونقل التلفزيون الرسمي الصومالي عن قادة عسكريين قولهم: إن العمليات وقعت في منطقة حيران الوسطى، وشبيلي الوسطى، ومقاطعة شبيلي الجنوبية الغربية بشكل منفصل، مضيفين: إن عمليات الجيش الأخيرة ضد الحركة في منطقة شبيلي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 130 إرهابياً، وحررت 6 قرى على الأقل.

ويكثف الجيش عملياته ضد الحركة في وقت تستعد فيه الصومال لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في الأشهر المقبلة.