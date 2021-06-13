العثور على صواريخ ومعمل عبوات ناسفة في العراق

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية العثور على أسلحة وصواريخ ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة في محافظة كركوك شمال البلاد.

وقالت قيادة الشرطة في بيان اليوم نقله موقع «السومرية نيوز»:”وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية نفذت قوة من الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالتنسيق مع الاستخبارات عملية تفتيش في منطقة “الشجرة” قضاء الحويجة ب‍محافظة كركوك أسفرت عن العثور على معمل لتصنيع العبوات الناسفة والأسلحة الكاتمة والصواريخ إضافة إلى العثور على مولد كهربائي”.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الكهرباء العراقية اليوم تعرض عدد من خطوط نقل الطاقة الكهربائية الشمالية لهجوم إرهابي في كركوك.

وقالت الوزارة في بيان: إن خط نقل الطاقة الكهربائية “كركوك قيارة الغازية” تعرض لعمل تخريبي إرهابي بتفجير عبوة ناسفة على البرج 155 بالقرب من قرية داوود علوك التابعة لناحية الرياض في المحافظة ما أدى إلى سقوطه وتوقفه عن العمل.