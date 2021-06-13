مجموعة السبع: ندعم محادثات فيينا لإحياء الاتفاق النووي

أكدت مجموعة الدول السبع دعمها استئناف الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 معربة عن ترحيبها بـ “المشاورات الجوهرية” الجارية حالياً في العاصمة النمساوية فيينا بين مجموعة أربعة زائد واحد وإيران.

ونقلت وسائل إعلام عن المجموعة قولها في البيان الختامي الصادر عن قمتها في كورنوال البريطانية اليوم: “نؤيد استئناف ما يضمه الاتفاق النووي من الفوائد الخاصة بمنع انتشار النووي والتحقق من سلمية برنامج إيران النووي”.

وكانت أعمال الجولة السادسة من مفاوضات أحياء الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة “أربعة زائد واحد” انطلقت أمس في إطار اجتماعات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي الهادفة إلى عودة الولايات المتحدة إليه وضمان التنفيذ الكامل والفعال له.

وبدأت المفاوضات في الـ 2 من نيسان الماضي بين وفود إيران ومجموعة “أربعة زائد واحد” التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين وبحضور وفد أمريكي دون أن يشارك بشكل مباشر في المفاوضات الهادفة إلى عودة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوباتها عن إيران كمقدمة لعودة الأخيرة إلى التزاماتها بموجبه.

سانا