الصحة: 25 إصابة جديدة بكورونا وشفاء7 حالات ووفاة 2

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 7 حالات ووفاة 2 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن24814 شفيت منها 21675 وتوفيت 1810 حالات.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الأحد 13-6-2021 بحسب وزارة الصحة:

=الإصابات :

١١ في حلب

٤ في حماة

٣ في دمشق

٣ في درعا

٢ في ريف دمشق

٢ في اللاذقية

=الشفاء :

٢ في دمشق

٢ في حلب

١ في اللاذقية

١ في حمص

١ في طرطوس

=الوفاة :

١ في دمشق

١ في حلب