منتخبنا لكرة السلة يلتقي نظيره القطري غداً

في آخر مباريات النافذة الثالثة من التصفيات المؤهلة لنهائيات آسيا التي تقام في إندونيسيا في آب القادم، يلتقي منتخب سورية لكرة السلة مع المنتخب القطري غداً عند الساعة الرابعة عصراً في العاصمة الأردنية عمان .

وأنهى المنتخب تحضيراته لهذا اللقاء حيث أجرى جلستي فيديو شرح خلالهما المدرب ميخائيل تيريخوف إيجابيات وسلبيات لاعبينا في اللقاء السابق مع المنتخب السعودي إضافة إلى شرح الثغرات الموجودة لدى المنتخب القطري لاستغلالها والتركيز على أداء لاعبيهم في كل المراكز كما أقيم مران مسائي في صالة نادي شباب الفحيص ركز فيه تيريخوف على التمارين الهجومية.

حسابات التأهل

باتت حسابات المجموعة للتأهل على الشكل التالي: خسارة منتخبنا أمام قطر تضعه خارج السياق كلياً، وفوز السعودية على إيران لن نتمكن من خوض ملحق التأهل إلى كأس آسيا، وفوز منتخبنا على قطر سيضعنا ثالث الترتيب وبالتالي سنخوض الملحق .

أما في حال خسارة السعودية أمام إيران وهو الأمر المتوقع والمنتظر، وفوز منتخبنا على قطر فسيصبح ترتيبنا الثاني وبالتالي نتأهل مباشرة لكأس آسيا ولا خيار أمام منتخبنا سوى الفوز على قطر ومصيرنا في كل الأحوال سيكون بيدنا.