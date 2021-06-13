العدوان السعودي يواصل استهداف المناطق السكنية في اليمن

واصل طيران العدوان السعودي استهداف المناطق السكنية في اليمن مخلفاً أضراراً كبيرة بممتلكات اليمنيين.

وذكر مصدر عسكري لموقع “المسيرة نت” أن طيران العدوان شن 17 غارة على مديرية صرواح في محافظة مأرب و3 غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف في محافظة صعدة.

واستشهد مواطنان يمنيان وأصيب ثالث في وقت سابق اليوم بنيران قوى العدوان السعودي في محافظة صعدة شمال اليمن.

وتشهد محافظة صعدة منذ أيام تصعيداً كبيراً في عمليات القصف والاستهداف من قبل قوى العدوان السعودي تسببت باستشهاد وإصابة العديد من المدنيين اليمنيين.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً بالبنى التحتية في اليمن.