«G7» تتفق على تعزيز حملات التلقيح ضد كورونا وحماية البيئة

أكد قادة دول مجموعة السبع عزمهم على وضع حد لجائحة كوفيد 19 من خلال توزيع اللقاحات وتعهدوا بتوزيع أكثر من مليار جرعة من اللقاح بحلول نهاية العام 2022.

وذكرت وكالة فرانس برس أن قادة دول مجموعة السبع أعدوا في ختام قمة استمرت ثلاثة أيام في كورنوال جنوب غرب بريطانيا خطة ترمي إلى تهيئة العالم لتمكينه من التصدي لجائحة جديدة في غضون أقل من مئة يوم.

وطالب قادة دول المجموعة في بيانهم الختامي منظمة الصحة العالمية بتحقيق أكثر تعمقاً حول منشأ فيروس كورونا.

واعتبرت جهات عدة من منظمات غير حكومية إلى منظمة الصحة العالمية أن التعهد ضئيل جداً، مبينة أن العالم بحاجة إلى 11 مليار جرعة لقاحية للقضاء على الجائحة.

كما تعهدت القمة بالتصدي للتغير المناخي من خطة عالمية واسعة النطاق للبنى التحتية في الدول الفقيرة في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية للتشجيع على نمو مراع للبيئة عبر تحفيز الاستثمارات في موارد الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.

وكرر القادة أيضاً التزامهم خفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى النصف بحلول عام 2030 ووقف المساعدات الحكومية لمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم اعتباراً من هذا العام.

ويرى الناشطون البيئيون أن هذه القرارات ضعيفة ويطالبون بأفعال وليس بأقوال وهو ما شددوا عليه خلال مظاهرات ضد القمة في كورنوال.

ونددت منظمة غرينبيس بوعود قديمة أعيد إطلاقها فيما وصفت منظمة إكستينكشن ريبيليون القمة بأنها فاشلة.

سانا