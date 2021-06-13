لماذا خسر منتخبنا في كرة السلة أمام السعودية ؟

معين الكفيري

أرجع مدرب منتخبنا الوطني في كرة السلة للرجال الروسي ميخائيل يريخوف خسارة المنتخب أمام نظيره السعودي بنتيجة ٧٧/٧٩ نقطة ضمن منافسات النافذة الثالثة للمجموعة الخامسة من التصفيات الآسيوية في المباراة التي أقيمت في صالة الأمير حمزة في العاصمة الأردنية عمان إلى الكثير من الأسباب، و ما حصل في الفندق غير عادل، حيث إن فريقاً بقي نائماً طول الليل ومستعداً للمباراة والفريق الآخر بقي مستيقظاً حتى الواحدة بعد منتصف الليل بانتظار قرار تحديد موعد فحص الكورونا وليتم اتخاذ قرار بأن الموعد هو في الساعة السابعة صباحاً وبعد إجراء الفحوصات وعودة الفريق من أجل النوم كان هناك أحد يطرق الباب إما لتنظيف الغرف وإما إحضار الطعام وغير ذلك وهذا غير عادل نحن في ظروف غير متشابهة ونحن والسعودية لم نستعد بالمستوى نفسه ولا أعلم إن كان ما حصل أحدهم خطط له أو حدث فقط.

وتابع تيريخوف حديثه : منتخبنا بدأ المباراة بصورة سيئة ومن دون تركيز ولم يلعب بالشوط الأول وكان نائماً ولكنه استيقظ بالنصف الثاني ولعبنا في الشوط الثاني ولكن لعبنا ثلاث دقائق جيدة وثلاث دقائق سيئة وهذا يعود أولاً لعدم التركيز و لعدم وجود عدد من اللاعبين للمناورة وبرغم ذلك كان باستطاعتنا الفوز بهذه المباراة، برأيي ليس لدينا أعذار وكان علينا الفوز بالمباراة قبل التمديد وحتى في الوقت الإضافي لم نفز وارتكبنا بعض الأخطاء ولكن لا أحد يعلم كم لاعباً سنخسر قبل المباراة .

وأضاف قائلاً : السعودية لم تقم بعمل عظيم للفوز بالمباراة ونحن من خسرنا المباراة وكان علينا أن نربحها ولا أعذار للمنتخب وعلينا أن نكون جاهزين لمواجهة قطر يوم غد الإثنين الساعة الرابعة عصراً.

حسابات التأهل

وبهذه الخسارة لمنتخبنا تأجل حسم التأهل للنهائيات الآسيوية وفوز إيران على قطر ٤٦/٨٤ نقطة وباتت حسابات المجموعة للتأهل على الشكل التالي: خسارة منتخبنا أمام قطر تضعه خارج السياق كلياً، وفوز السعودية على إيران لن نتمكن من خوض ملحق التأهل إلى كأس آسيا، وفوز منتخبنا على قطر سيضعنا ثالث الترتيب وبالتالي سنخوض الملحق .

أما في حال خسارة السعودية أمام إيران وهو الأمر المتوقع والمنتظر، وفوز منتخبنا على قطر فسيصبح ترتيبنا الثاني وبالتالي نتأهل مباشرة لكأس آسيا ولا خيار أمام منتخبنا سوى الفوز على قطر ومصيرنا في كل الأحوال سيكون بيدنا.