الرئيس بوتين يؤكد أهمية الأمن السيبراني

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مسألة الأمن السيبراني مهمة للغاية.

ونقلت وكالة «تاس» عن بوتين قوله لقناة «روسيا 1» التلفزيونية إن الأمن السيبراني هو أحد أكثر القضايا إلحاحاً اليوم لأن أي انقطاع في الأنظمة بأكملها يترتب عليه عواقب وخيمة للغاية وهذا أمر ممكن.

وفيما يتعلق بمجرمي الإنترنت أكد بوتين أن روسيا مستعدة لتسليم مجرمي الانترنت إلى الولايات المتحدة على أساس المعاملة بالمثل، موضحاً أنه يتم اضفاء الطابع الرسمي على مثل هذه التفاهمات في العلاقات بين الدول حيث يتعهد كلا الجانبين بالتزامات متساوية.

وفي الشأن الاقتصادي بين بوتين أنه بإمكان روسيا والولايات المتحدة التعاون بشكل فعال مشيراً إلى أن الشركات الأمريكية ترغب بالعمل في روسيا إلا أنه يتم سحبهم ويتنازلون عن مكانهم لمنافسين آخرين معتبراً أن هذا لا يفيد الاقتصاد الأمريكي.

ومن المقرر أن تعقد قمة بين الرئيسين بوتين والأمريكي جو بايدن في جنيف بسويسرا في الـ 16 من حزيران الجاري.

«سانا»