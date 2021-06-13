دراسة: ظاهرة الدم الجليدي في جبال الألب سببها الطحالب

كشفت دراسة قام بها مجموعة من الباحثين أسباب تغير لون الثلج الأبيض الناصع إلى ألوان أخرى مثل الأحمر القاني والبرتقالي والوردي والذي يطلق عليه السكان المحليون اسم ظاهرة الدم الجليدي.

ونقلت قناة «مونت كارلو» الفرنسية عن مؤلفة الدراسة اديلين ستيوارت التي تعمل طالبة دكتوراه في جامعة غرونوبل ألب في فرنسا قولها: إن البكتيريا الصغيرة تعتبر أساس جميع النظم البيئية، مضيفة: إن الطحالب تنتج كمية كبيرة من الأكسجين في العالم وتشكل قوام معظم الشبكات الغذائية لكن تكاثرها بشكل مفرط يخل بتوازن الطبيعة ويمكن أن يسبب هذا اللون الأحمر السام أو دماء الأنهار الجليدية المقلقة.

ومن بين الخطوات التي قام بها الباحثون إجراء إحصاء في أجزاء من المواقع الفرنسية التي تشقها جبال الألب لمعرفة ما ينمو فيها كما أخذوا عينات من التربة من خمس قمم وبحثوا عن الحمض النووي لهذه النباتات.

وخلصت دراستهم إلى اكتشاف نوع رئيسي واحد اسمه سانغينا ينمو فقط على ارتفاع 6500 قدم من سطح البحر.

«سانا»