بدء ترميم وحدات صناعة السجاد اليدوي بالسويداء

بدأت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في السويداء بتنفيذ أعمال ترميم لوحدات صناعة السجاد اليدوي وذلك بهدف تحسين واقعها.

وذكرت مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بشرى جربوع في تصريح لمراسل «سانا» اليوم أن العمل بدأ من وحدة ذيبين على أن يشمل وحدات سهوة الخضر وعيون وعرمان وبكا ومردك والمزرعة خلال الفترة القادمة.

وبينت جربوع أن ترميم الوحدات يتوافق مع إعادة تفعيلها الأمر الذي بدأت المديرية بالعمل عليه خلال الفترة الأخيرة في إطار توجهات الوزارة لإعادة إحياء صناعة السجاد اليدوي كإحدى الصناعات التراثية القديمة وتوفير فرص عمل للعديد من النساء الريفيات.

وتعد صناعة السجاد اليدوي من الصناعات العريقة الموغلة بالقدم وتمتاز بمواصفات عالية من الجودة والإتقان والجمال بأشكاله وألوانه ونماذجه المتنوعة.