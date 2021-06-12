استشهاد 8 مدنيين في قصف متبادل بين الاحتلال التركي ومرتزقته وميليشيا “قسد” في عفرين

استشهد ثمانية مدنيين وأصيب نحو 20 آخرين في منطقة عفرين بريف حلب الشمالي جراء قصف متبادل بين قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية من جهة وبين مسلحي ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي من جهة ثانية.

وذكرت مصادر محلية وتقارير إعلامية متطابقة أن قصفاً متبادلاً بالقذائف الصاروخية والمدفعية الثقيلة بدأ ظهر اليوم بين قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من جهة وبين ميليشيا “قسد” من جهة ثانية ما أدى إلى سقوط عدة قذائف صاروخية ومدفعية في مناطق سكنية مختلفة في مدينة عفرين والقرى المحيطة بها والذي أسفر عن استشهاد ثمانية مدنيين وإصابة نحو 20 آخرين ووقوع أضرار مادية بممتلكات الأهالي والممتلكات العامة.

ورجحت المصادر ارتفاع عدد الشهداء والجرحى جراء الإصابات البليغة بين المصابين جراء استمرار القصف المتبادل الذي أدى أيضا إلى نزوح عدد من العائلات من منازلها القريبة من مناطق القصف.

ولفتت المصادر إلى مقتل عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” وعدد من مرتزقة الاحتلال التركي في القصف المتبادل.

سانا