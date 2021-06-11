الصحة: 24 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 5 حالات ووفاة 2

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 5 حالات ووفاة 2 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

الوزارة أظهرت في بيان أن عدد الاصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 24767 شفيت منها 21663 وتوفيت 1806 حالات.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الجمعة 11 حزيران 2021 على الشكل التالي:

الإصابات :

١٤ في حلب

٣ في دمشق

٣ في حماة

٢ في اللاذقية

١ في ريف دمشق

١ في حمص

الشفاء :

١ في دمشق

١ في حلب

١ في اللاذقية

١ في طرطوس

١ في حمص

الوفاة :

١ في دمشق

١ في حلب