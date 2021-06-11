بمناسبة فوز الدكتور الأسد بمنصب رئيس الجمهورية.. احتفال جماهيري حاشد في حماة

احتفاءً بفوز الدكتور بشار الأسد بانتخابات رئاسة الجمهورية أقامت حملة “بسواعدنا عمرانة” فعالية جماهيرية وذلك على أرض الملعب البلدي في حماة بمشاركة فنانين سوريين ولبنانيين منهم وفيق حبيب ومحمد اسكندر ومصطفى هلال وسط حضور جماهيري حاشد.

عبد الله عزيز من قرية براق في ريف حماة الجنوبي في لقاءات مع مراسل« سانا» قال: إن الحفل تعبير صادق وعفوي من جماهير محافظة حماة عن الفرحة الكبيرة بفوز الدكتور الأسد بمنصب رئيس الجمهورية معاهدة السيد الرئيس بالوقوف إلى جانبه حتى تحرير كامل التراب السوري من دنس الإرهاب.

وقالت غاده سلوم: أتينا من بانياس الساحل لمشاركة أهلنا في حماة بهذا الحضور الوطني الكبير الذي يجسد أسمى معاني التفاف جماهير الشعب مع قائدهم لبناء سورية المستقبل.

محمد دوداني من منطقة صوران بريف حماة الشمالي لفت إلى أن الاحتفال بمثابة تتويج نصر سورية في حربها على أعدائها من الجماعات الإرهابية وداعميها وكل العملاء والمتآمرين عليها معرباً عن أمله في أن يحتفل الشعب بتحرير كامل الأراضي السورية بهمة جيشنا البطل وعزيمة شعبنا وحكمة قائدنا.

وبينت هيام سلوم من أهالي الخالدية بريف حماة أن الحفل هو عربون وفاء للدكتور الأسد لأنه فخر لكل سوري شريف لافتة إلى أن هذه الجموع من أبناء الوطن تمثل فسيفساء ملونة بكل أطياف سورية جاءت لتقول كلمتها “معك يا أسد”.

لينا مقعبري من الشيخ بدر بمحافظة طرطوس قالت أتينا لمشاركة أهلنا في حماة فرحتهم بنجاح الاستحقاق الرئاسي مؤكدة أن فوز الدكتور الأسد نقطة انطلاق محورية ودافع قوي في حركة الإعمار والبناء والعمل وهو جدير بأن يوصل سورية إلى بر الأمان ويعيد إليها أمجادها ومكانتها المعهودة إقليميا ودولياً على مختلف الأصعدة والمجالات.