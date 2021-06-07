إخماد 6 حرائق في عدة مناطق بدرعا

أخمد الأهالي وفوج الإطفاء والدفاع المدني في درعا أمس ستة حرائق نشبت في مناطق مختلفة من المحافظة.

وبين رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة درعا المهندس جميل العبد الله لـ «سانا» أن الأهالي سيطروا على حريق في مدينة جاسم سبب ضرراً في مساحة محدودة مزروعة بالقمح لا تتجاوز الأربعة دونمات داعياً الأهالي إلى حراثة خطوط أمان لمنع توسع دائرة الحرائق وتالياً الحفاظ على محاصيل الفلاحين الزراعية.

من جانبه بين قائد فوج إطفاء درعا العقيد محمد محاميد أن كوادر الفوج أخمدوا أمس حريقي مزروعات لمساحات محدودة في منطقة آبار الشرع بالمدينة وبلدة بصير بريف درعا الشمالي كما تعاملوا مع حريق لأعشاب يابسة وشجر زيتون في حي الكاشف الشرقي بالقرب من مسجد الكور إضافة إلى حريق لأشجار زيتون في حي البانوراما وآخر لبقايا حصاد في بلدة طفس.

ودعا محاميد المواطنين للإبلاغ الفوري عن الحرائق على الرقمين المجانيين 113 و109 للتعامل الفوري معها قبل امتدادها باتجاه أملاك المواطنين والمحاصيل الزراعية.