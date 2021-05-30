جنود أمريكيون “يستولون” على مصنع بلغاري

"روسيا اليوم"

أفادت قناة “Nova” التلفزيونية البلغارية بأن فضيحة وقعت بمشاركة جنود أمريكيين أثناء إجرائهم مناورات حلف “ناتو” في هذا البلد.

ونشرت وسائل إعلام بلغارية، السبت الماضي، تسجيل فيديو يظهر جنوداً أمريكيين “يهاجمون” مصنعاً لإنتاج زيت الزيتون في منطقة مدينة بلوفديف البلغارية ويهددون عماله بالأسلحة.

واتضح أن المصنع يقع بالقرب من المطار العسكري الذي تجري فيه هذه المناورات. وتسلقت مجموعة من الجنود الأمريكيين المسلحين السياج وبدأت الهجوم على المصنع. وبعد تدفقهم إلى الداخل أمر الجنود العمال المحليين بالتوقف عن العمل، وفتشوا المبنى. وفيما بعد أوضحوا أنهم اعتبروا هذا المصنع جزءاً من مساحة التدريب.

ووصف صاحب المصنع مارين ديميتروف، هذا الحادث بالإهانة، وقدم شكوى إلى المحكمة. كما يتوقع أن تعتذر وزارة الدفاع البلغارية عن الحادث. وقال: “إنه إهانة جدية بالنسبة لي. وكأنني إرهابي”.

واعتذر وزير الدفاع البلغاري، غيورغي بانايوتوف، عن هذا الحادث، واصفا إياه بأنه “سوء فهم واضح”.