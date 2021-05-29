الانتخابات الرئاسية 2021سياسة

سوريون ولبنانيون يحتفلون بفوز الرئيس الأسد

احتقل مواطنون سوريون ولبنانيون في منطقة جبل محسن في مدينة طرابلس شمال لبنان بفوز الدكتور بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية.

ورفع المشاركون في الاحتفال الذي تخلله تقديم عدد من الأغاني الوطنية الأعلام الوطنية وصور الرئيس الأسد مؤكدين أن هذه المناسبة تعد إعلاناً لنصر سورية المؤزر وقائدها على كل قوى الغدر والعدوان والإرهاب وداعميهم في المنطقة والعالم.

وأكد المشاركون في الاحتفالية أن نتائج الاستحقاق الرئاسي توجه صفعة لأعداء سورية وتسدل الستار عن اخر فصول المؤامرة على سورية وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك انتصار سورية على المحور الإرهابي الأمريكي- الصهيوني.

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