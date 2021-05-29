سوريون ولبنانيون يحتفلون بفوز الرئيس الأسد

احتقل مواطنون سوريون ولبنانيون في منطقة جبل محسن في مدينة طرابلس شمال لبنان بفوز الدكتور بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية.

ورفع المشاركون في الاحتفال الذي تخلله تقديم عدد من الأغاني الوطنية الأعلام الوطنية وصور الرئيس الأسد مؤكدين أن هذه المناسبة تعد إعلاناً لنصر سورية المؤزر وقائدها على كل قوى الغدر والعدوان والإرهاب وداعميهم في المنطقة والعالم.

وأكد المشاركون في الاحتفالية أن نتائج الاستحقاق الرئاسي توجه صفعة لأعداء سورية وتسدل الستار عن اخر فصول المؤامرة على سورية وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك انتصار سورية على المحور الإرهابي الأمريكي- الصهيوني.