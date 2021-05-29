الكرملين: لوكاشينكو أطلع بوتين على تفاصيل حادث طائرة «رايان إير»

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أطلع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في مدينة سوتشي على تفاصيل حادث طائرة «رايان إير» مشيرا إلى أن الجانبين بحثا أيضاً تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار موقع «روسيا اليوم» إلى أن بيسكوف علق على وصف بوتين ردود أفعال الدول الغربية على هبوط الطائرة الطارئ في مطار العاصمة البيلاروسية مينسك في الـ 23 من أيار واعتقال أحد ركابها من قبل أجهزة الأمن هناك بأنها مبنية على «انفجار عاطفي».

وقال بيسكوف في هذا الصدد: إن حادث الطائرة يستدعي من وجهة نظرنا دراسة عميقة وبناءة بعيدة عن إصدار أحكام مستعجلة لافتا إلى أن وابلا من الأحكام المستعجلة الصادرة عن عواصم أوروبية وبروكسل يدل فيما يبدو على أن هذا الأسلوب لا يقوم على سعي لفهم الملابسات إنما تكمن وراءه عواطف ليس إلا.

وأكدت وزارة الخارجية البيلاروسية مؤخرا أن الدول الغربية قامت بتسييس عملية الهبوط الاضطرارى لطائرة «رايان اير» على أراضيها فيما تصرفت سلطات بيلاروس حيال الحادث بشكل يتوافق مع القواعد الدولية تماماً داعية إلى ضرورة النظر للحادثة من وجهة نظر أمان وسلامة الطيران وهو ما قام الجانب البيلاروسى بضمانه.

من جهة ثانية أشار بيسكوف إلى قرب حصول مينسك على الشريحة الثانية من الدعم المالي الروسي المخصص لميزانية بيلاروسا وقيمتها 500 مليون دولار مبينا أن الحديث يدور حول الدعم الذي جرى الاتفاق عليه بين البلدين قبل وقت طويل من وقوع حادث الطائرة.

«سانا»