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الصحة: 30 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 5 حالات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 5 حالات ووفاة 5 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 24440 شفيت منها 21593 وتوفيت 1763 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم السبت 29  أيار  2021 على الشكل التالي :

=الإصابات:

12 في حلب
6 في دمشق
4 في اللاذقية
3 في حمص
2 في حماة
2 في ريف دمشق
1 في القنيطرة

=الشفاء:
3 في اللاذقية
2 في دمشق

=الوفاة:
3 في حلب
2 في دمشق

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