فعالية فنية في حلب احتفاء بفوز الدكتور بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية

احتضنت ساحة العزيزية بحلب فعالية فنية بمناسبة نجاح الاستحقاق الدستوري وفوز الدكتور بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية تضمنت فقرات فنية منوعة وأغاني وطنية.

وفي تصريحات لمراسلة «سانا» بحلب أكد عضو المكتب التنفيذي بالمحافظة ديمتري عيسى أن هذه الاحتفالية تعبر عن انتصار سورية وفرحه أبناء مدينة حلب بهذا الانتصار بينما أوضح طلال جنيدان عضو مجلس محافظه حلب أن هذه الفعالية تأتي بالتشاركية مع جمعية الجيل الجديد الثقافية بحلب للتعبير عن انتصار سورية ونجاح الاستحقاق الرئاسي وفوز الدكتور بشار الأسد الذي اختاره أبناء سورية ليمثلهم.

رئيس جمعية الجيل الجديد الثقافية بحلب جورج ناجريان تحدث عن أهمية هذه الفعاليات التي تأتي تعبيراً عن فرحة أهالي حلب بشكل عفوي دعماً للوطن وتأكيدا على قراره السيادي ومن الجمعية بينت بيكي كالستيان أن أبناء سورية استطاعوا اختيار مستقبلهم بكل حرية وديمقراطية متمنية أن يعم السلام وتعود سورية كما كانت.

ومن مجلس محافظة حلب أوضح جورج بخاش أن الشعب السوري قال كلمته وقرر مستقبله من خلال اختيار الدكتور بشار الأسد لرئاسة الجمهورية العربية السورية.