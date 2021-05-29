أهالي دير الزور يحتفلون بفوز الرئيس الأسد

عثمان الخلف

أقامت محافظة دير الزور احتفالاً شعبياً كبيراً في ساحة فرع منظمة اتحاد شبيبة الثورة بفوز السيد الرئيس بشار الأسد بولاية رئاسية بعد تصدره قائمة مرشحي الرئاسة.

وعبرت الجماهير المُحتفلة عن سعادتها بفوز الرئيس الأسد بهذه الانتخابات، وأكدت الوقوف خلف قيادته لتحرير ماتبقى من أراضي محتلة وطرد قوات الاحتلالين الأمريكي والتركي ووقف الدور التخريبي لميليشياته الانفصالية.

وألقى عضو اللجنة المركزية أمين فرع دير الزور لحزب البعث العربي الاشتراكي رائد الغضبان كلمة وجه من خلالها التحية لأبناء المحافظة على المشاركة الشعبية الواسعة في العملية الانتخابية التي سجلوا خلالها حضوراً ملحوظاً لكل شرائح وفئات المجتمع .

وأكد الغضبان أن فوز الرئيس الأسد جاء استحقاقاً طبيعياً لدوره الرائد في قيادة سورية في مواجهة موجات الاستهداف خلال السنوات العشر من عمر الحرب على سورية ، وهو نال ثقة الشعب السوري لأنه صمد معهم ولم يترك الساحة برغم شراسة الإرهاب المدعوم من دول كبرى في العالم ، لافتاً إلى أن سورية بقيادة الرئيس الأسد ستعود لدورها المحوري في الإقليم والعالم.

مختار مدينة السيال محمد العوض بيّن في تصريح لـ(تشرين ) أن الحضور الشعبي الاحتفالي هو تعبير عن فرح أهالي دير الزور بهذا الفوز العظيم للسيد الرئيس بشار الأسد الذي جاء ممثلاً إرادة السوريين ومُعبراً عن مسيرهم خلف قيادة الرئيس الأسد للعبور بسورية نحو أمنها واستقرارها.

و أشار محمود الريس- أحد شيوخ عشيرة البوسرايا السورية – إلى أن انتخاب الرئيس الأسد يُشكل ضمانة سورية الواحدة صاحبة السيادة على أرضها وقرارها المستقل الذي سيبقى في دائرة المقاومة وتنمية الداخل وحمايته .

وكان على رأس الحضور القيادة التنفيذية للمحافظة ممثلة بمحافظ دير الزور فاضل نجار والقيادة العسكرية والأمنية وأعضاء قيادة فرع دير الزور لحزب البعث العربي الاشتراكي والمكتب التنفيذي للمحافظة وبمشاركة شعبية واسعة من جماهير دير الزور.

وتخلل الاحتفال فقرات فنية وغنائية لفرقة الفنون في فرع شبيبة الثورة ، كما قدمت اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في المحافظة فقرات رياضية لفريق الملاكمة والكاراتيه.