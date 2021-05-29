٤٤ مليون ليرة لنقل خطوط الصرف الصحي خارج مخبز صلخد الآلي

السويداء - طلال الكفيري

بيّن مدير فرع (السورية للمخابز) في السويداء علاء مهنا أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وافقت على رصد مبلغ / ٤٤/ مليون ليرة لنقل خطوط الصرف الصحي من داخل مخبز صلخد الآلي إلى خارجه، إضافة إلى ترميم شبكة الصرف الصحي داخل المخبز وصولاً إلى الشبكة الرئيسة، و ترميم الحمامات بالكامل، وإعادة تأهيل أرضية المخبز وخاصة قسم العجين بالحجر البازلتي، والعمل على عزل السطح بالكامل منعاً لتسرب مياه الأمطار إلى داخل الصالة.

وأضاف مهنا : إن فرع (السورية للمخابز) أعلن عن المناقصة ليصار إلى تعهيد الأعمال والبدء بها، لافتاً إلى أن نقل خط الصرف وإجراء صيانة لشبكة الصرف الصحي الداخلية والخارجية، هو نتيجة قدمها، ومرور أحد الخطوط داخل المخبز، وبالتالي تسببها في العديد من الأضرار البيئية.

كما لفت إلى أن المخبز يعاني كذلك من تهدم سوره من الجهة الشمالية من جراء العوامل الجوية، لذلك بات من الضروري ترميم السور بشكل فوري وسريع لأنه من غير اللائق إبقاء المخبز على هذه الحال.

إضافة لإعادة تأهيل مستودع الدقيق لكونه يتسع لكميات كبيرة من الدقيق فعدم ترميم هذا المستودع جعل إدارة المخبز تضع الدقيق ضمن الصالة.