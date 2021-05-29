50 % إنجاز مشاريع مياه الشرب بالقنيطرة

القنيطرة - ممدوح عوض

أنهت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القنيطرة خلال الربع اﻷول من العام الجاري إنجاز ما نسبته 50% من الخطة الاستثمارية لعام 2021.

وبيّن مدير عام المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في القنيطرة المهندس أمين مضحي الشمالي ما تم إنجازه من الخطة الاستثمارية خلال الربع الأول لعام 2021، حيث تم تجهيز بئر عين التينة ( موقع حضر ) مع خطوط ضخ وإسالة بطول 3 كم مع تركيب تجهيزات كهربائية وميكانيكية للبئر، وحفر آبار في كل من بلدات ( سبينة – البطيحة – حضر – رسم القبو – غدير البستان – الرفيد – المعلقة – عين زيوان )، وقد بلغت تكلفة تلك المشاريع 788 مليون ليرة.

وذكر الشمالي أنه تمت المباشرة بأعمال تأهيل شبكات المياه في قطاع ( نبع الصخر – الخشنية ) بطول 12500 م.ط بتكلفة 150 مليون ليرة، وتنفيذ خطوط ضخ وربط مع شبكة المياه في كل من ( خان أرنبة – حضر – الحميدية – المعلقة – الرفيد – كودنا – عين فريخة ) بطول 17500 م.ط وبتكلفة 200 مليون ليرة، لافتاً إلى أنه تم حفر وتجهيز 14 بئراً خلال الفترة الماضية واستبدال 22 مضخة غاطسة للآبار العاملة وصيانة 48 مضخة على أرض محافظة القنيطرة وتجمعات أبناء الجولان في ريف دمشق.

كما أشار إلى بعض الصعوبات التي تعانيها مؤسسة المياه من انخفاض غزارات اﻵبار العاملة وجفاف البعض اﻵخر وخاصة آبار تجمعات النازحين في ريف دمشق ( جديدة الفضل – وعرطوز الضهرة – سبينة – حجيرة ) وبعض آبار أرض المحافظة، وكثرة التعديات على شبكات مياه الشرب وخطوط الضخ والجر بشكل عشوائي، وعدم استقرار التيار الكهربائي ما يؤدي إلى أضرار بالغة في التجهيزات الكهربائية والميكانيكية والمضخات الغاطسة، وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة أدى إلى تشغيل معظم محطات الضخ عن طريق مجموعات التوليد الاحتياطية.