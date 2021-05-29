غداً بدء امتحانات التعليم الأساسي

بشرى سمير

يتوجه غداً 307 آلاف طالب لامتحانات شهادة التعليم الأساسي، وأشار مدير الامتحانات بوزارة التربية يونس فاتي إلى أن الوزارة أنهت كل الاستعدادات وتأمين المستلزمات لإجراء الامتحانات.

وأشار إلى أن الطلاب يتوزعون على 4855 مركزاً في مختلف المحافظات، ويبلغ عدد الطلاب في محافظة دمشق 31540 طالبَ تعليمٍ أساسي وإعدادية شرعية .

ودعا مدير الامتحانات أهالي الطلاب إلى عدم التجمع أمام باب المركز الامتحاني بما يؤدي للتشويش على الطلاب والعملية الامتحانية بشكل عام ضمن المركز كما دعا الطلاب إلى الابتعاد عن التوقعات والشائعات التي تؤدي إلى زعزعة ثقة الطالب بنفسه ودراسته.

وأشارت مديرة الصحة المدرسية هتون طواشي إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الوقائية من تعقيم للمقاعد والمدارس ويتم تعقيم أيدي الطلاب والمراقبين قبل دخول المراكز وإجراء مسحات حرارية للطلاب والمراقبين، ولفتت طواشي إلى أنه تم إحداث مركز عزل للطلاب المصابين لتقديم امتحاناتهم ضمن مراكزهم الامتحانية .