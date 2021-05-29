مخبر الموارد الطبيعية في «بحوث دير الزور» يعود للعمل مجدداً

دير الزور – مالك الجاسم

أكد المهندس محمود الدندل رئيس مخبر الموارد الطبيعية في مركز البحوث العلمية الزراعية في دير الزور أن المخبر و« يضم التربة والمياه والنبات والأسمدة » تم تأهيله من قبل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، وبإمكانات متواضعة وبسيطة، وتم تجهيز معدات المخبر من الأجهزة التي تم إخراجها من دوما بعد تحريرها، ويقدر ثمنها بالملايين، إذ تم إصلاحها وتأهيلها من قبل خبرات محلية.

وأضاف الدندل: وبالتركيز على القطاع الزراعي ركزنا في العمل على الشق المتعلق ، بتحليل التربة ، وإعطاء المعادلة السمادية المطلوبة ، بحيث يتم التخفيف من كمية السماد، وإعطاء كمية الري المطلوبة ، يضاف إلى ذلك معرفة ملوحة التربة ، عندئذ يحصل الفلاح على التعليمات اللازمة لتطبيقها على أرض الواقع من الهيئة العامة للبحوث العلمية بناءً على توجيه الهيئة المخبرية، وانطلاقاً من بروتوكول التعاون مع جامعة الفرات كان لنا دور في دعم كوادر الجامعة من خلال التجارب لطلاب الدراسات العليا.

ويضيف الدندل : إن المخبر الذي تم افتتاحه يتألف من طابقين: الأرضي منه يضم مهندسي التجارب في سعلو ، والطابق الثاني: يضم المخبر و يقسم إلى قسمين؛ تحاليل فيزيائية ، وتحاليل كيميائية .

ويوجد في مركز البحوث مزارع للنخيل ، وتجارب مختلفة على المحاصيل الزراعية ، ومبنى سعلو هو الوحيد الذي بقي سالماً من جميع المواقع التابعة للهيئة العامة للبحوث الزراعية وعددها تسعة وهي: أربعة مواقع في المريعية ، وموقع الماعز الشامي في سعلو ، وموقع بحوث الشولا و يضم : الإبل وأغنام العواس ، وموقع مخابر الحسينية ، وموقع تجارب حويجة صكر ، إضافة إلى مبنى الإدارة العامة الكائن في حي الشيخ ياسين ، وخلال الفترة الأخيرة أعدنا زراعة الأراضي الزراعية بالقمح .

ويختم الدندل حديثه بأنه وخلال الفترة القادمة نركز على تأهيل مخبري المريعية والحسينية ، وكان لنا دور في تأهيل قسم من أجهزة جامعة الفرات خلال الفترة الماضية.