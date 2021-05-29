في عيدهم.. تكريم ذوي شهداء وجرحى قوى الأمن الداخلي في الحسكة

كرمت قيادة شرطة محافظة الحسكة عدداً من ذوي الشهداء والجرحى من قوى الأمن الداخلي وذلك بمناسبة عيد قوى الأمن الداخلي.

وأكد قائد شرطة المحافظة العميد تركي السعيد أن قوى الأمن الداخلي “كانت ولا تزال جنباً إلى جنب مع أبطال الجيش العربي السوري حيث قدموا معاً الشهداء والجرحى ليبقى تراب الوطن مصوناً من دنس الإرهاب والمعتدين وأن تكريم اليوم هو عربون محبة وتقدير لعظيم التضحية التي قدموها لننعم بالأمن والأمان”.

وفي تصريحات لمراسل «سانا» قال عدد من المكرمين إن الوطن عزيز وترخص في سبيل عزته ومنعته أرواحنا وهو الذي طالما غمرنا بخيراته ولا بد لنا من رد الجميل له والمساهمة في تحصينه والدفاع عنه وبنائه يداً بيد.

وبين والد الشهيد محمد الرحيل أنه يفخر بشهادة ابنه الذي لبى نداء الوطن ودافع عنه مع رفاقه حتى نال شرف الشهادة مشيراً إلى أن الأوطان لا تصان إلا بدماء أبنائها ولا تبنى إلا بسواعدهم.

كما لفت والد الشهيد محمد الهوك إلى أن “الشعور بفخر الشهادة والفرحة بالنصر اللذين يعيشهما الشعب السوري اليوم هو شعور كل من ضحى من أجل منعة الوطن ومستقبل أبنائه” مبيناً أنه “على مر التاريخ كان ولا يزال الشهيد مثالاً في الإقدام والتضحية ليبقى تراب وطنه مصاناً”.

ويحتفل السوريون بعيد قوى الأمن الداخلي تخليداً لذكرى استشهاد حامية البرلمان من الشرطة والدرك على يد الاستعمار الفرنسي في التاسع والعشرين من أيار عام 1945.