الإفراج عن ناقلة نفط إيرانية محتجزة في إندونيسيا

"إرنا"

أعلنت طهران اليوم، الإفراج عن ناقلة النفط الإيرانية (أم تي هورس) التابعة لشركة ناقلات النفط الوطنية الإيرانية، المحتجزة في المياه الإقليمية الإندونيسية منذ 24 كانون الثاني الماضي.

وأفادت وكالة “إرنا” الإيرانية، نقلاً عن شركة النفط الوطنية الإيرانية، أنه تم الإفراج أمس الجمعة عن ناقلة النفط الإيرانية بعد احتجازها بصورة غير قانونية لمدة 125 يوماً، بدعم كامل من كبار المسؤولين في إيران إلي جانب دعم ومساعدة القنصلية الإيرانية.

وأوضحت الوكالة أن الناقلة استأنفت مهمتها، وستعود إلى مياه البلاد بعد الانتهاء من مهمتها.

وأعلنت الحكومة الإندونيسية في كانون الثاني، أن خفر السواحل الإندونيسي قد احتجز ناقلة نفط تحمل علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المياه الإقليمية الإندونيسية.