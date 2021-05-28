مدينة حمص وريفها .. تجمعات شعبية جماهيرية ابتهاجاً بفوز الدكتور بشار الأسد

شهدت ساحات محافظة حمص مدينة وريفاً تجمعات شعبية جماهيرية ابتهاجاً بفوز الدكتور بشار الأسد بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية.

ففي ساحة حي بابا عمرو بالمدينة أقيم تجمع شعبي حاشد رفع خلاله الأهالي الأعلام الوطنية وصور الدكتور الأسد.

وفي مدينة حمص نظم فرع شبيبة حمص تجمعاً شعبياً تضمن مسيراً كرنفالياً بمشاركة أكثر من ألف شاب وشابة وأهالي الحي بمرافقة عزف موسيقي لفرقة الكشاف كما قدمت فرقة الفنون الشعبية الشبيبية عروضاً فنية راقصة على أغان وطنية وشعبية وسط تفاعل جماهيري لافت.

يارا حيدر مسؤولة مكتب الإعداد وتنمية المهارات الشبابية أشارت في تصريح لمراسلة «سانا» إلى أن الشباب اليوم جاؤوا ليقولوا لقائد الوطن مبارك هذا النصر العظيم فالشعب السوري يعيش اليوم أفراحاً حقيقية بعد معاناة طويلة مع الإرهاب.

محمد إسبر وسالم القاسم ولبانة علي من المشاركين في الفعاليات أشاروا إلى أن الشعب السوري استطاع بصموده ووحدته وتكاتفه أن يفشل كل المؤامرات التي راهنت على فشل الاستحقاق الدستوري لكنه اختار أمله القادم في البناء والعمل وإكمال مسيرة الأعمار.

وفي حي الملعب البلدي أقيم حفل الوفاء الذي أحياه الفنان العربي اللبناني معين شريف بحضور جماهيري حاشد حيث رفع المشاركون خلاله الإعلام الوطنية وصور الدكتور الأسد ابتهاجاً وفخراً بالنصر الدستوري الكبير حيث قدم الفنان شريف مجموعة من أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير منها «بدنا نعمرها» و«سورية الحلوة راجعة».

وقال الفنان شريف في تصريح لمراسلة «سانا»: سورية الله حاميها والدكتور بشار الأسد بانيها، مباركاً لسورية قيادة وجيشا وشعبا بهذا الفوز.

وأعرب كل من الطلبة علاء أبو جنب وهيا الحسن ونور المغربي وعلا شاهين عن فرحتهم الغامرة بفوز الدكتور الأسد والذي اعتبروه نصراً سورياً كبيراً ورسالة للعالم فيما قال كاهن كنيسة أم الزنار في حمص الأب طوني يعقوب نهنئ أنفسنا برئيس مثالي وقدوة لنا جميعاً.

وفي ريف حمص أقيمت في قرى أم العظام وخربة التين ورام العنز ورام جبل والغزيلة تجمعات شعبية وطنية أكد خلالها كل من محمد العيسى ومحمد الإبراهيم وغادة القاسم على أن الشعب السوري قال كلمته واختار قائده القادر على حماية سورية وقيادتها إلى بر الأمان وإعادة إعمارها بعد انتصارها على الإرهاب.