احتفالاً بفوز الرئيس بشار الأسد .. مسيرة احتفالية تجوب التل

جابت مسيرة شبابية أحياء مدينة التل في ريف دمشق احتفالاً بفوز الدكتور بشار الأسد رئيساً للجمهورية العربية السورية.

وفي تصريحه أكد عضو قيادة الرابطة المشرف رامي حجازي على الفرحة العارمة التي ملأت قلوب جماهير شعبنا في التل ونزلت للشوارع منذ إعلان نتائج الانتخابات ليلاً واليوم أحب الشباب السوري أن يعبر عن فرحه وتأييده للسيد الرئيس بشار الأسد من خلال هذه المسيرة الشبابية التي سارت بمسافة 5 كم في كل أحياء المدينة وبمشاركة فعاليات أهلية وسياسية وحزبية.