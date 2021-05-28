عرض جماهيري لفلم «أنت جريح» بسينما الكندي في اللاذقية

تابع جمهور صالة سينما الكندي باللاذقية العرض الجماهيري للفيلم الروائي «أنت جريح» تأليف قمر الزمان علوش وإخراج ناجي طعمي وإنتاج الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون.

الفيلم الذي عرض على يومين يتناول قصصاً إنسانية حدثت خلال الحرب الإرهابية على سورية تبرز بطولات وتضحيات أبطال الجيش العربي السوري في دفاعهم عن بلدهم والحالات الإنسانية لعائلاتهم في مشهدية تظهر تلاحم السوريين مع جيشهم وإيمانهم بحتمية النصر.

الفنان توفيق اسكندر أحد أبطال العمل رأى أن الفيلم ملحمة وطنية تجسد حكاية شعب أنجب جيشاً وقف في وجه الإرهاب المدعوم من الخارج منوهاً بأهميته في توثيق حجم التضحيات التي بذلها جيشنا وعائلاتهم للحفاظ على بلدنا للأجيال القادمة.

مدير الثقافة باللاذقية مجد صارم أشار إلى أهمية هذه الأعمال الفنية وأثرها وخاصة أنها تتناول قصصاً إنسانية تظهر حجم التضحيات لأبطال الجيش العربي السوري كما تظهر إرادة الحياة وقوة الإرادة لجرحانا التي نستمد نحن منها الأمل.

يذكر أن فيلم «أنت جريح» بطولة كل من الفنانين كندا حنا ومحمد حداقي وتوفيق إسكندر وخالد شباط وعلي صطوف ومحسن غازي ومحمد قنوع وسلوى جميل وفادي زغيب.

وانطلقت العروض الجماهيرية للفيلم في الـ 16 من آذار الماضي ضمن احتفال نظمته وزارة الإعلام بدار الأسد للثقافة والفنون.

«سانا»