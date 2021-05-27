تجمّع جماهيري في السويداء احتفاءً بإنجاز الاستحقاق الدستوري

احتشد أبناء محافظة السويداء مساء اليوم أمام مبنى المحافظة احتفاء بإنجاز الاستحقاق الدستوري المتمثل بالانتخابات الرئاسية بمشاركة الأهالي الذين جاؤوا من مختلف المناطق.

ورفع المشاركون في التجمع الجماهيري الأعلام الوطنية ورددوا الهتافات والأغاني الوطنية التي تعبر عن عظمة انجاز هذا الاستحقاق وتؤكد أن الشعب السوري قال كلمته في اختيار رئيس بلاده لمرحلة جديدة قادمة.

وتخلل التجمع الجماهيري فقرات فنية لعدد من الفرق الشعبية والموسيقية المحلية وقصائد شعرية وطنية وأغان لعدد من الفنانين في المحافظة.

وأشار المحامي إياد نصر في تصريح لمراسل سانا إلى أن انجاز الاستحقاق الدستوري يدل على صمود الشعب العربي السوري في وجه المخططات وعلى قوة سورية وديمقراطيتها فيما لفت المهندس نزار نعيم إلى أن إنجاز الاستحقاق هو استقرار للبلد وتأكيد على الشرعية والسيادة الوطنية والقرار السوري المستقل.

الشابة راغدة سلوم أكدت أن إنجاز الاستحقاق الدستوري يعزز مسيرة الصمود ويتوج انتصارات جيشنا الباسل فيما اشار الشاب عمر بركة إلى أن إنجاز الاستحقاق الدستوري دليل على انتصار إرادة الشعب السوري الذي قال كلمته في اختيار رئيسه للمرحلة القادمة.

فريد شقير والد الشهيد سلمان لفت إلى أن هذا اليوم يوم عزة وفخار ورسالة بأن سورية انتصرت وأبناؤها أوفياء لدماء الشهداء وأن من سيقود سورية هو من كسب ثقة شعبه.