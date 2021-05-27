كوبا تدين قوائم واشنطن الخاصة بالإرهاب: نحن ضحية الإرهاب الأمريكي

جددت كوبا رفضها وإدانتها لقيام الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف دول العالم على قوائم تعسفية فيما يتعلق بالإرهاب، مؤكدة أن هذه السياسات الأمريكية الأحادية والانتقائية تفتقر إلى أي شرعية وتتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الكوبية في بيان اليوم: “إن كوبا تؤيد في دستورها نبذ وإدانة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وهي مستعدة للتعاون مع السلطات الأمريكية كما تفعل مع الدول الأخرى في هذا المجال”.

وأضاف البيان: “إن كوبا كانت ضحية لـ 713 عملاً إرهابياً تم تمويل وتنفيذ معظمها من قبل الولايات المتحدة أو من قبل الأفراد أو المنظمات الذين توفر لهم واشنطن الحماية والإفلات من العقاب” مشيراً إلى أن حكومة الولايات المتحدة لم تسلم كوبا فاراً واحداً من العدالة ولم تحاكم أياً منهم على الجرائم والأعمال الإرهابية التي ارتكبت ضد الشعب الكوبي.

سانا