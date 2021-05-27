المقداد لوفد روسي: العلاقات الثنائية بين سورية وروسيا عميقة على كل المستويات

أكد الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين خلال استقباله مساء اليوم أعضاء وفد الاتحاد الروسي الذي شارك في مواكبة الانتخابات الرئاسية في سورية التي جرت أمس على عمق العلاقات الثنائية بين سورية وروسيا على كل المستويات السياسية والبرلمانية.

ورحب الوزير بمشاركة الوفد الذي يضم أعضاء من مجلس النواب “الدوما” إضافةً إلى ممثلين عن “المجلس المدني الروسي” في مواكبة العملية الانتخابية مؤكداً على عمق العلاقات الثنائية بين سورية وروسيا على كل المستويات السياسية والبرلمانية.

وعرض الوزير المقداد مجريات العملية الانتخابية في السفارات والقنصليات العامة السورية في الخارج لافتاً إلى الإقبال الكثيف للمواطنين السوريين في كل مكان على المشاركة التي تبين التزام السوريين بحاضر ومستقبل وطنهم ورغبتهم بالمساهمة في مستقبل بلدهم واستقراره وازدهاره.

واستعرض أعضاء الوفد ملاحظاتهم ومشاهداتهم خلال العملية الانتخابية التي قاموا بمواكبتها بدعوة من مجلس الشعب السوري وأكدوا على نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.

وأكد ديمتري سابلين عضو مجلس الدوما الروسي أن العنصرين الأهم في أي انتخابات هما الحرية والسرية وبناءً على مواكبة سير العملية الانتخابية فقد تم الالتزام بهما بالكامل.. مشدداً على أهمية الدبلوماسية البرلمانية ولاسيما أن الوفد الروسي الذي واكب الانتخابات السورية يمثل كل أطياف المجتمع الروسي وسينقل انطباعاته حول العملية الانتخابية النزيهة والشرعية والتي ستلقى أصداء إيجابية في روسيا.

وأوضح سيرغي موراتوف أن اعتراف أو عدم اعتراف الدول الغربية بهذه الانتخابات لا يؤثر على نجاحها لأن الأهم هو أنها تعبر عن تطلعات الشعب السوري وتمسكه بوطنه والسعي من أجل مستقبل أفضل.

بدوره عبر ممثل “المجلس المدني الروسي” مكسيم غريغورييف عن أهمية تجربة مواكبة العملية الانتخابية في سورية ووصفها بأنها جرت بشكل شرعي وشفاف، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون بين منظمات ومؤسسات المجتمع الأهلي في كل من سورية وروسيا.

حضر اللقاء السفير الروسي في سورية ألكسندر يفيموف وأعضاء الوفد الروسي سيرغي موراتوف وفاديم دينجين واوليغ سيليزنيف ومستشار اللجنة الدولية في المجلس أندريه كولينكو وممثلا المجلس المدني الروسي مكسيم غريغورييف وميخائيل أنيشكين ومن الجانب السوري أعضاء مجلس الشعب باسم سودان رئيس لجنة الصداقة السورية ـ الروسية وفاروق حمادي وعبد الرحمن الخطيب وماري البيطار وأسامة مصطفى وأحمد مرعي وإلياس شحود وإسماعيل حجو والدكتور عبد الله حلاق مدير إدارة المكتب الخاص في وزارة الخارجية والمغتربين ووريف الحلبي مديرة إدارة الإعلام ورؤى شربجي من مكتب الوزير.