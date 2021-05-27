الاحتلال الأمريكي يدخل رتلاً من 45 شاحنة محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجستية

تواصل قوات الاحتلال الأمريكي تعزيز قواعدها غير الشرعية على الأراضي السورية حيث أدخلت رتلاً من 45 آلية محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجستية من شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وذكرت مصادر من قرية السويدية لمراسلة سانا أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت عبر معبر الوليد غير الشرعي رتلاً مؤلفاً من 45 شاحنة محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجستية إضافة إلى صهاريج نفط شوهدت في مدينة رميلان وتحركت القافلة باتجاه مدينة القامشلي.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي الاثنين الماضي رتلاً من 86 آلية منها صهاريج فارغة وعربات قتالية وشاحنات محملة بعتاد عسكري ومعدات ومواد لوجستية إلى قواعد احتلالها بريف الحسكة قادماً من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.