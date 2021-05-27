الخامنئي يدعو إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية

دعا قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي الشعب الإيراني إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

وفي لقاء مع أعضاء مجلس الشورى الإسلامي عبر الفيديو بمناسبة مرور عام على بدء أعمال الدورة الحادية عشرة للمجلس قال الخامنئي: إن الأشخاص الذين يحرضون على عدم التوجه إلى صناديق الاقتراع لا يهتمون لأمر المواطنين والشعب الإيراني الذي يدرك أهمية المشاركة في هذه الانتخابات، مشيراً إلى أن الاعداء سخروا كل امكاناتهم لتكون الانتخابات مبعثاً للشعور بالإحباط لدى المواطنين.

واعتبر الخامنئي أن القضية العاجلة والأساسية في البلاد والتي يجب على المرشحين للانتخابات أن يطلعوا المواطنين على برامجهم وخططهم لحل مشاكلها هي الاقتصاد، مطالباً بأن يسعى المتنافسون إلى تكريس شفافية العملية الانتخابية واحترام معاييرها.

وأعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية الإيرانية أول أمس عن القائمة النهائية للمرشحين الذين أكد مجلس صيانة الدستور أهليتهم لهذه الانتخابات التي ستجرى يوم الـ 18 من حزيران القادم.

«سانا»