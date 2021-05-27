سفارة الصين بأميركا: تسييس منشأ كورونا يعرقل التحقيقات

"رويترز"

أعاد التحقيق في أصل منشأ فيروس «كورونا» المستجد، التوتر بين الولايات المتحدة والصين, إذ قالت سفارة الصين في الولايات المتحدة اليوم الخميس: إن تسييس منشأ وباء «كوفيد-19» سيعرقل التحقيقات.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال: إن أجهزة المخابرات الأمريكية تطرح نظريات متضاربة عن منشأ الفيروس.

وقالت السفارة في موقعها على الإنترنت: إن الصين تدعم «دراسة شاملة لجميع الحالات المبكرة لـ”كوفيد-19″ التي ظهرت في جميع أنحاء العالم، وإجراء تحقيق شامل في بعض القواعد السرية والمختبرات البيولوجية في جميع أنحاء العالم.

ونددت السفارة بمحاولات اتهام بكين بـ«تسريب مختبري» لفيروس «كورونا»، ويأتي ذلك بعد تصريحات بايدن، بأنه لا يستبعد هذه الفرضية.

وقالت السفارة الصينية: إن «بعض القوى السياسية حاولت توجيه الرأي العام، وكالت التهم منذ بداية الوباء، مضيفة: إن تسييس التحقيق سيجعل من الصعب تحديد مصدر الفيروس, ومشيرة إلى أن التصريحات التي تتهم بكين بالوقوف وراء تفشي الوباء، هي «حملة للتشهير ولإحياء نظرية المؤامرة والتسريب المختبري».