تشرين يلاقي الأمعري الفلسطيني اليوم

إبراهيم النمر

يسدل الستار اليوم الخميس على منافسات مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي بكرة القدم، فيلتقي لحساب المجموعة الثالثة تشرين السوري مع شباب الأمعري الفلسطيني في استاد عمان الدولي في تمام الساعة الثامنة وخمس دقائق وقبلها في الرابعة عصراً الفيصلي الأردني يواجه الكويت الكويتي على صدارة المجموعة.

تشرين بحاجة إلى معجزة حتى يتأهل وخدمة من الفيصلي بالفوز على نادي الكويت وبخمسة أهداف وتشرين بحاجة للفوز على الأمعري بالنتيجة ذاتها ليحتل تشرين بذلك وصافة المجموعة بانتظار أفضل فريق يحتل المركز الثاني من المجموعات الثلاث.

تشرين بنقطة واحدة من تعادل مع الكويت وخسارة مع الفيصلي الأول الذي بجعبته 6 نقاط من فوزين على تشرين بهدف، وعلى الأمعري بهدفين، والكويت ثانياً من فوز على الأمعري برباعية لهدف وتعادل مع تشرين بالثلاثة.

أما ممثلنا الآخر الوحدة فقد أنهى مشواره بنقطتين من تعادلين مع العهد اللبناني سلباً ومع الحد البحريني بهدف لمثله واليوم لقاء الحد والعهد في ملعب الشيخ علي بن عيسى آل خليفة في الثامنة وخمس دقائق سيحدد هوية المجموعة .